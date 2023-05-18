"Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций

В ответном матче ½ финала Лиги Конференций “Вест Хэм” на выезде обыграл АЗ со счетом 1:0 и пробился в финал.

Единственный гол в концовке встречи забил Пабло Форнальс.

АЗ Нидерланды – “Вест Хэм” Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Форнальс, 90+4 - 0:1

АЗ: Райан, Сугавара, Хацидьякос, Бекема, Керкез (де Вит, 85), Класи, Рейндерс, Мейнанс (де Вит, 70), Карлссон (Мердинк, 85), ван Бредероде (Ладо, 78), Павлидис.

“Вест Хэм”: Ареоля, Керер, Зума, Агерд, Крессуэлл, Даунс, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 75), Боуэн, Антонио (Ингз, 85).

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