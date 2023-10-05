Вест Хэм установил рекорд Англии в еврокубках

«Вест Хэм» выиграл у «Фрайбурга» (2:1) в матче второго тура Лиги Европы. Это 17-й подряд матч «молотобойцев» без поражений в еврокубках (с учетом квалификации), сообщает Opta. И это рекорд для клубов из Англии.

Последнее поражение у «Вест Хэма» было в полуфинале Лиги Европы сезона-2021/2022 от «Айнтрахта». В минувшем сезоне «молотобойцы» стали победителями Лиги конференций.