"Вест Хэм" установил гигантскую цену на Деклана Райса

“Вест Хэм” определился с ценой на полузащитника Деклана Райса, которым интересуются “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”, сообщает Talk Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб хочет получить за футболиста 135 миллионов евро плюс бонусы. Прошлым летом манкунианцы предлагали за игрока 112 миллионов евро, но получили отказ.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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