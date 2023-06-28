"Вест Хэм" усилит состав хавбеком "Ювентуса"

"Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Ювентуса" Дениса Закарию.

По данным источника, швейцарский футболист уже не рассчитывает получить игровое время "Ювентусе" и согласен на переход.

За игрока англичане готовы заплатить 15 миллионов евро. Также в список претендентов на игрока сборной Швейцарии входят французский "Ланс" и английский "Борнмут".

В прошлом сезоне Закария играл в аренде в "Челси", где он забил один гол в 11 матчах.