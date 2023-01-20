"Вест Хэм" усилился экс-форвардом "Ливерпуля"

Пресс-служба лондонского “Вест Хэма” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Астон Виллы” Данни Ингза.

“Молотки” заплатили за футболиста 12 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов. Форвард заключил с клубом контракт до лета 2025 года.

30-летний Ингз выступал за “Астон Виллу” с 2021 года. Всего он провел за клуб 52 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за “Борнмут”, “Дорчестер Таун”, “Бернли”, “Ливерпуль” и “Саутгемптон”. За сборную Англии сыграл три матча и забил один гол.

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