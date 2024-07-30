Вест Хэм получил согласие на подписание защитника Ман Юнайтед

В Манчестер Юнайтед летом намерены провести оптимизацию состава с целью разгрузить финансовую ведомость, и один из игроков уже близок к тому, чтобы покинуть команду Эрика тен Хага.

Как сообщает Football Insider, «красные дьяволы» близки к тому, чтобы продать своего защитника Аарона Ван-Биссаку в Вест Хэм. Сам 26-летний игрок уже дал согласие на то, чтобы перебраться в команду Хулена Лопетеги.

Теперь же остаётся договориться клубам. Переговоры между ними проходят хорошо, и ожидается, что Манчестер Юнайтед получит за эту сделку в районе 15-20 миллионов фунтов.

Считалось, что будущее Ван-Биссаки будет основополагающим вопросом в подписании «манкунианцами» защитника Баварии Нуссаира Мазрауи.

Если 26-летний защитник покинет Олд Траффорд, то путь к подписанию его сверстника из мюнхенского клуба будет открыт.