"Вест Хэм" ответил на огромное предложение "Манчестер Сити" по трансферу Деклана Райса

“Вест Хэм” отказал “Манчестер Сити" в продаже полузащитника Деклана Райса, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, “горожане” хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы были заплатить за него 93 миллиона евро плюс 12 миллионов евро в качестве бонусов. Впрочем, лондонский клуб не устроило данное предложение. Клуб хочет получить за хавбека около 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Райса также хочет купить “Арсенал”.

В минувшем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.