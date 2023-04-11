"Вест Хэм" останется без своего лидера в конце сезона

Капитан “Вест Хэма” Деклан Райс покинет клуб после окончания текущего сезона.

Как сообщает Evening Standard, если команда сохранит прописку в АПЛ, то замену капитану будут искать среди других клубов элитного дивизиона.

В настоящее время рассматриваются два варианта: Конор Галлахер из “Челси” и Кэлвин Филлипс из “Манчестер Сити”.

Ранее СМИ писали о том, что в услугах Райса заинтересованы “Арсенал” и “Челси”.