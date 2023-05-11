"Вест Хэм" одержал волевую победу в полуфинале Лиги Конференций

В ответном матче ½ финала Лиги Конференций “Вест Хэм” на своем поле обыграл АЗ со счетом 2:1.

В конце первого тайма счет открыл Тейани Рейндерс. В середине второй половины равновесие восстановил Саид Бенрахма. На 75-й минуте победу английскому клубу принес гол Микаила Антонио.

Ответный матч АЗ - “Вест Хэм” состоится 18 мая в Нидерландах.

“Вест Хэм” Англия – АЗ Нидерланды - 2:1 (0:1)

Голы: Рейндерс, 41 - 0:1, Бенрахма, 67 (с пенальти) - 1:1, Антонио, 75 - 2:1

“Вест Хэм”: Ареоля, Керер, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 90), Боуэн, Антонио (Ингз, 80).

АЗ: Райан, Сугавара, Хацидьякос, Бекема, де Вит, Класи, Рейндерс, Мейнанс, ван Бредероде (Михайлович, 80), Павлидис, Одгор (Ладо, 68).

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