"Вест Хэм" одержал домашнюю победу в АПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на своем поле обыграл “Саутгемптон” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Найеф Агерд.

“Вест Хэм”, набрав 27 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Саутгемптон” с 23 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Вест Хэм” – “Саутгемптон” - 1:0 (1:0)

Гол: Агерд, 25 - 1:0

“Вест Хэм”: Фабианьски, Керер, Зума, Агерд, Эмерсон (Крессуэлл, 88), Соучек (Даунс, 68), Райс, Лукас Пакета (Форнальс, 88), Бенрахма, Боуэн, Ингз (Антонио, 65).

“Саутгемптон”: Базуну, Уокер-Питерс, Чалета-Цар, Беднарек, Перро, Армстронг (Мэйтленд-Найлз, 71), Эльюнусси (Сулемана, 54), Уорд-Проуз, Лавиа, Уолкотт (Онуачу, 72), Мара (Алькарас, 54).

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