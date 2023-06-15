"Вест Хэм" не продал "Арсеналу" Райса за огромную сумму

“Вест Хэм” отказался продавать полузащитника Деклана Райса в “Арсенал”, который предложил за него 94 миллиона евро, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, лондонский клуб надеется, что в борьбу за футболиста включится “Манчестер Сити”. Таким образом, цена на игрока за счет конкуренции может превысить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.