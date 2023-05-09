"Вест Хэм" назвал условия продажи Райса

“Вест Хэм” согласен продать своего полузащитника Деклана Райса, но лишь за крупную сумму.

По данным источника, речь идет о 140 млн евро.

При этом новый клуб англичанина должен выступать в Лиге чемпионов.

Также “молотобойцы” готовы рассмотреть вариант обмена своего капитана на другого полузащитника с доплатой €115 млн.

В этом сезоне на счету Райса 4 мяча и 4 результативные передачи в 44 матчах во всех турнирах.