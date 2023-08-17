"Вест Хэм" назвал "Манчестер Сити" цену на бразильца Лукаса Пакета

Лондонский “Вест Хэм” определился с ценой на полузащитника сборной Бразилии Лукаса Пакета, к которому проявляет интерес “Манчестер Сити”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, лондонский клуб хочет получить за футболиста примерно 100 миллионов евро. При этом “Манчестер Сити” предлагает за бразильца около 80 миллионов евро. В составе “горожан” бразилец может заменить бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне, который получил тяжелую травму и пропустит не менее трех-четырех месяцев.

25-летний Пакета выступает за “Вест Хэм Юнайтед" с лета 2022 года. Он перешел в английский клуб из французского “Лиона”. Сумма трансфера составила 42 миллиона 950 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Лондона 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. В составе “Вест Хэма” Пакета стал обладателем Кубка Конференций в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на один год.

Пакета с 2018 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 42 матча, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил пять желтых карточек.