"Вест Хэм" назвал "Арсеналу" цену на Деклана Райса
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен
“Вест Хэм” определился с ценой на полузащитника Деклана Райса, которым интересуется “Арсенал”, сообщает ESPN.
По сведениям источника, “молотобойцы” хотят получить за футболиста 115 миллионов евро. Таким образом, лондонцы надеются отбить у “канониров” желание купить игрока. Ранее сообщалось, что англичанином также интересуется “Челси”.
В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.
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