"Вест Хэм" назвал "Арсеналу" цену на Деклана Райса

“Вест Хэм” определился с ценой на полузащитника Деклана Райса, которым интересуется “Арсенал”, сообщает ESPN.

По сведениям источника, “молотобойцы” хотят получить за футболиста 115 миллионов евро. Таким образом, лондонцы надеются отбить у “канониров” желание купить игрока. Ранее сообщалось, что англичанином также интересуется “Челси”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 43 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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