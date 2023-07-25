"Вест Хэм" нашел замену Райсу в "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Скотту Мактоминею, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Вест Хэма” шотландец может заменить полузащитника Деклана Райса, который перешел в “Арсенал” за 117 миллионов евро. Впрочем, купить Мактоминея будет непросто, так как манкунианцы хотят за него немалую сумму.

Ранее “Вест Хэм” пытался купить полузащитника лондонского “Челси” Кевина Галлахера, но клуб оказался не готов платить за него около 60 миллионов евро.

26-летний Мактоминей является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Всего он провел за английский клуб 209 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. В составе манкунианцев он становился обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления контракта на один год.

Мактоминей с 2018 года играет за сборную Шотландии. Всего он провел за шотландскую национальную команду 41 матч, забил шесть голов и отдал две результативные передачи, а также получил девять желтых карточек.