"Вест Хэм" нашел замену Райсу, который был продан за 117 млн евро

“Вест Хэм” проявляет интерес к полузащитнику “Фулхэма” и сборной Португалии Жоау Пальиньи, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Вест Хэма” португалец может заменить полузащитника Деклана Райса, который перешел в “Арсенал” за 117 миллионов евро. “Фулхэм” может согласиться продать игрока за 40 миллионов евро.

28-летний Пальинья выступает за “Фулхэм” с 2022 года. Он перешел в английский клуб из лиссабонского “Спортинга”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего Пальинья провел за “Фулхэм” 40 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на год.

Пальинья с 2021 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

В прошлом сезоне “Вест Хэм” финишировал на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. “Фулхэм” занял 10-е место в АПЛ.