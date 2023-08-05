"Вест Хэм" нашел замену Деклану Райсу в "Аяксе"

Лондонский “Вест Хэм Юнайтед” близок к трансферу полузащитника амстердамского “Аякса” и сборной Мексики Эдсона Альвареса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Теперь клубы должны договориться о сумме трансфера игрока. В составе “Вест Хэма” Альварес может заменить полузащитника Деклана Райса, который перешел в “Арсенал” за 117 миллионов евро.

25-летний Альварес выступает за “Аякс” с 2019 года. Он перешел в голландский клуб из мексиканского клуба “Америка”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 147 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В составе “Аякса” Альварес два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а также выиграл Кубок Нидерландов в сезоне-2020/2021. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Альварес с 2017 года играет за сборную Мексики. Всего он провел за мексиканскую национальную команду 69 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу, а также получил 19 желтых карточек.