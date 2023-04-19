"Вест Хэм" может пригласить бывшего тренера "Шахтера"

Лондонский “Вест Хэм” проявляет интерес к главному тренеру “Лилля” Паулу Фонсеке, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приглашением португальского специалиста по окончании сезона. На посту наставника он может заменить нынешнего тренера Дэвида Мойеса. Также “молотобойцы” интересуются Бренданом Роджером (экс-"Лестер") и Грэмом Поттером (экс-"Челси").

“Вест Хэм”, набрав в 30 турах 31 очко, занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

50-летний Фонсека в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как “Порту”, “Брага”, “Шахтер” и “Рома”.

Не пропустите: Кейн может переехать во Францию.