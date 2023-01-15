"Вест Хэм" может купить одного из лучших форвардов Лиги 1
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Терема Моффи/Автор неизвестен
"Вест Хэм" проявляет интерес к нигерийскому нападающему “Лорьяна” Терему Моффи, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Моффи провел за “Лорьян” 18 матчей в чемпионате Франции и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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