Вест Хэм купил бывшего защитника Арсенала за 20 млн евро

Пресс-служба лондонского “Вест Хэм Юнайтед” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Штутгарта” и сборной Греции Константиноса Мавропаноса.

Английский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро в качестве бонусов. Мавропанос подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Грек будет выступать за лондонский клуб под 15-м номером.

25-летний Мавропанос выступал за “Штутгарт” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из лондонского “Арсенала”. Сумма трансфера составила три миллиона 200 тысяч евро. Всего он провел за “Штутгарт” 89 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее он также играл за клубы “ПАС Янина” и “Нюрнберг”.

Мавропанос с 2021 года играет за сборную Греции. Всего за греческую национальную команду он провел 19 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил два желтые карточки и одну красную карточку.