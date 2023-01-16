"Вест Хэм" интересуется двумя топ-тренерами. Они возглавляли ПСЖ

Лондонский клуб “Вест Хэм” может уволить главного тренера Дэвида Мойеса и уже приступил к поиску замены, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб интересуется бывшими наставниками ПСЖ Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино. Оба специалиста в настоящее время являются безработными.

Стоит отметить, что и Тухель, и Почеттино ранее уже работали в английской Премьер-лиге. Тухель возглавлял “Челси”, а Почеттино тренировал “Тоттенхэм”.

“Вест Хэм”, набрав в 19 матчах 15 очков, находится в зоне вылета АПЛ, занимая 18-е место.

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