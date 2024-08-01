Вест Хэм и Ман Юнайтед не могут договориться в цене за Ван-Биссаку

Ранее считалось, что переговоры Вест Хэма и Манчестер Юнайтед по переходу защитника «красных дьяволов» Аароне Ван-Биссаке протекают хорошо, но не всё так хорошо, как на самом деле.

Как сообщает teamTALK, клубы не могут договориться об окончательной цене. Манчестер Юнайтед выдвигает требование 15 миллионов фунтов, тогда как Вест Хэм считает, что столько за игрока, который имеет год по контракту – таки много.

На «манкунианцев» давит тот факт, что от продажи Ван-Биссаки зависит сделка по защитнику Баварии Нуссаиру Мазрауи.

На Олд Траффорд был резервный вариант, чтобы обменять 26-летнего защитника на игрока Интера Дензела Думфриса, но последний намерен продлить соглашение с «нерадзурри», потому этот план отпадает.

Напомним, сам Ван-Биссака согласился на переезд в стан «молотобойцев».