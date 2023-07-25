"Вест Хэм" готов серьезно потратиться на игрока "Челси"
"Вест Хэм" ищет способ усилить состав после того, как выгодно продал своего лидера Деклана Райса в “Арсенал”.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, на радары лондонского клуба попал полузащитник "Челси" и сборной Англии Конор Галлахер.
По данным источника, "молотобойцы" предложили €46,4 млн за 23-летнего хавбека.
“Синие” предложение рассмотрели, но пока не дали ответа. Дело в том, что для начала руководство клуба желает обсудить потенциальный трансфер с главным тренером команды Маурисио Почеттино.
В сезоне 2022/2023 молодой хавбек сборной Англии провел 45 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Его соглашение с лондонским коллективом рассчитано до конца июня 2025 года.
По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €32 млн.
Кроме Галлахера "Вест Хэм" также надеется приобрести форварда "Милана" Дивока Ориги. Переговоры между клубами стартовали и есть большая вероятность, что бельгиец вернется в АПЛ.