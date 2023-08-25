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Вест Хэм близок к покупке лидера Аякса

Новости футбола Сегодня, 13:03
Вест Хэм близок к покупке лидера Аякса Вест Хэм близок к покупке лидера Аякса

Лондонский “Вест Хэм Юнайтед” близок к покупке атакующего полузащитника амстердамского “Аякса” и сборной Ганы Мохаммеда Кудуса, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 41 миллион 500 тысяч евро. Данная сумма может увеличиться еще на три миллиона евро за счет бонусов. Кроме того, “Аякс” получит 10 процентов от суммы следующего трансфера игрока. В ближайшее время Кудус прилетит в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года с возможностью продления еще на год.

23-летний Кудус выступает за “Аякс” с лета 2020 года. Он перешел в голландский клуб из датского “Нордшелланда”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 87 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Аякса” Кудус два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/21, 2021/22, а также стал обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/21.

Кудус с 2019 года играет за сборную Ганы. Всего он провел за ганскую национальную команду 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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