"Вест Хэм" бесплатно отпустит аргентинского форварда

Форвард “Вест Хэма” Мануэль Лансини станет свободным агентом.

Уход аргентинского футболиста подтвердили на официальном сайте английского клуба.

Лансини проиграл за “молотобойцев” с 2015 года. Он принял участие в 226 матчах, забив 32 гола и отдав 28 результативных пасов.

В прошлом сезоне “Вест Хэм” закончил первенство АПЛ на 14-м месте, но при этом выиграл Лигу конференций.