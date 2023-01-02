Верратти вписал свое имя в историю "ПСЖ"

Итальянский хавбек “ПСЖ” Марко Верратти провел 400-й матч в составе парижского клуба.

Вчера 30-летний итальянец вышел в стартовом составе на игру Лиги 1 с “Лансом”.

Интересно, что Верратти лишь второй игрок в истории клуба, который перешагнул отметку в 400 матчей.

Лидирует по этому показателю Жан-Марк Пилорже (436 матчей).

Отметим, что сама игра завершилась первым поражением “ПСЖ” в сезоне (1:3).