Верратти продлил контракт с "ПСЖ"
Новости футбола Сегодня, 03:42
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Полузащитник “ПСЖ” Марко Верратти продлил сотрудничество с клубом до лета 2026 года.
Об этом сообщили на сайте парижан.
Напомним, что за “ПСЖ” итальянец играет с 2012 года. Всего на его счету 398 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.
Прошлый контракт Верратти был рассчитан до лета 2024 года.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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