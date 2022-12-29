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Верратти продлил контракт с "ПСЖ"

Новости футбола Сегодня, 03:42
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Полузащитник “ПСЖ” Марко Верратти продлил сотрудничество с клубом до лета 2026 года.

Об этом сообщили на сайте парижан.

Напомним, что за “ПСЖ” итальянец играет с 2012 года. Всего на его счету 398 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.

Прошлый контракт Верратти был рассчитан до лета 2024 года.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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