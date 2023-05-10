Верратти определился с новым клубом

Полузащитник “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Марко Верратти хочет перейти в туринский “Ювентус”, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист решил сменить клуб из-за критики в свой адрес со стороны фанатов парижского клуба. В связи с этим он хочет вернуться в Италию. Впрочем, проблемой может стать позиция руководства, которое не хочет продавать итальянца.

В нынешнем сезоне 30-летний Верратти провел за ПСЖ 34 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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