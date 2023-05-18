Верратти определился, где продолжит карьеру

Итальянский полузащитник “Пари Сен-Жермен” Марко Верратти хочет сменить клуб в летнее трансферное окно и перебраться в Италию или Испанию, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист разочарован тем, как к нему относятся фанаты французского клуба. Интерес к хавбеку провляют “Интер”, “Реал” и “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 30-летний Верратти провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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