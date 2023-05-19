Верратти может уехать из Европы ради денег

Хавбек ПСЖ Марко Верратти, по всей вероятности, уйдет из клуба ближайшим летом.

Как пишет испанский журнал Sport, изначально футболистом интересовался “Реал”, но сейчас у этого клуба другие трансферные цели.

Теперь же Верратти имеет вариант в Саудовской Аравии, где готовы удовлетворить его запросы по зарплате.

Источник отмечает, европейские клубы вряд ли смогут потянуть его оклад, который в ПСЖ составляет 11 миллионов евро за сезон.