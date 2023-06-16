Верратти может переехать в Англию

Итальянский полузащитник ПСЖ Марко Верратти может покинуть свой клуб как честь сделки по трансферу Бернарду Силвы из “Манчестер Сити”.

Как пишет L'Equipe, стороны рассматривают такой вариант, однако он не является приоритетным.

Отметим, что текущее соглашение Верратти с парижанами действительно до 2026 года.

За ПСЖ итальянец играет с 2012 года.