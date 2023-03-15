Веррати может перейти в итальянский топ-клуб

Туринский “Ювентус” проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Италии Марко Верратти, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб уже провел предварительные переговоры с агентом игрока. Сумма возможного трансфера игрока пока не разглашается. Стоит отметить, что ранее президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи считал итальянца неприкосновенным, но теперь его отношение может измениться из-за провальной игры футболиста в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии" (0:2).

В нынешнем сезоне 30-летний Верратти провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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