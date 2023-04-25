Вероятный новый тренер "Челси" уже выступил с первым требованием

По информации журналиста Саймона Филлипса, возможный новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заинтересован в сохранении нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе у "синих".

Фелиш в данный момент выступает за "Челси" на правах аренды из мадридского "Атлетико".

По факту, "Челси" планирует сделать "Атлетико" предложение о продлении аренды Фелиша с обязательным правом выкупа, чтобы избежать проблем с финансовым фэр-плей. Тренер хотел бы продолжать работу с футболистом.

Несмотря на то, что Фелиш смог забить только два гола в этом сезоне в рамках АПЛ после своего перехода в январе, главный тренер "Челси" верит в его потенциал.