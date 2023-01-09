"Верона" уверенно обыграла аутсайдера Серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии “Верона” на своем поле обыграла “Кремонезе” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принес Дарко Лазович, который сделал дубль.

“Верона”, набрав девять очков, вышла на 18-е место в турнирной таблице Серии А, но осталась в зоне вылета. “Кремонезе” с 7 очками опустился на последнее, 20-е место.

“Верона” – “Кремонезе” - 2:0 (2:0)

Голы: Лазович, 9 - 1:0, Лазович, 26 - 2:0

“Верона”: Монтипо, Депаоли, Чеккерини (Маньяни, 75), Давидович, Хин, Дойг, Лазович (Терраччано, 83), Тамез, Илич (Сулемана, 66), Джурич (Пикколи, 75), Каллон (Верди, 66).

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола, Бьянкетти, Феррари, Лочошвили (Чиофани, 83), Валери, Буонаюто (Окереке, 61), Кастаньетти (Аскасибар, 63), Пикель, Дессерс (Тсаджу, 61), Дзанимаккья (Афена-Гьян, 61).

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