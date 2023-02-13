"Верона" одержала победу в домашнем матче Серии А

В матче 22-го тура чемпионата Италии “Верона” на своем поле обыграла “Салернитану” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Сириль Нгонж.

“Верона”, набрав 17 очков, осталась в зоне вылета на 18-й позиции. “Салернитана” с 21 очком занимает 16-ю позицию.

“Верона” – “Салернитана” - 1:0 (1:0)

Гол: Нгонж, 31 - 1:0

“Верона”: Монтипо, Депаоли, Маньяни (Давидович, 65), Хин, Коппола, Дойг (Фараони, 86), Лазович, Тамез, Дуда (Верди, 86), Нгонж (Лазанья, 77), Гайч (Абильгор, 65).

“Салернитана”: Сепе, Трост-Эконг (Дьомбер, 83), Бронн, Пирола (Валенсия, 80), Брадарич, Кандрева (Кулибали, 57), Вильена, Чрнигой (Пентек, 56), Николусси-Кавилья (Самбия, 56), Бонаццоли, Диа.

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