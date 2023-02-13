"Верона" одержала победу в домашнем матче Серии А
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Италии “Верона” на своем поле обыграла “Салернитану” со счетом 1:0.
Единственный гол забил Сириль Нгонж.
“Верона”, набрав 17 очков, осталась в зоне вылета на 18-й позиции. “Салернитана” с 21 очком занимает 16-ю позицию.
“Верона” – “Салернитана” - 1:0 (1:0)
Гол: Нгонж, 31 - 1:0
“Верона”: Монтипо, Депаоли, Маньяни (Давидович, 65), Хин, Коппола, Дойг (Фараони, 86), Лазович, Тамез, Дуда (Верди, 86), Нгонж (Лазанья, 77), Гайч (Абильгор, 65).
“Салернитана”: Сепе, Трост-Эконг (Дьомбер, 83), Бронн, Пирола (Валенсия, 80), Брадарич, Кандрева (Кулибали, 57), Вильена, Чрнигой (Пентек, 56), Николусси-Кавилья (Самбия, 56), Бонаццоли, Диа.
Не пропустите: ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией".
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:30 "Реал" нацелился на нападающего сборной Бразилии
Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией"
Новости футбола Сегодня, 12:56 Илон Макс может купить английский топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 10:30 ПСЖ может продать Неймара
Новости футбола Сегодня, 06:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 14-15 февраля
Новости футбола Вчера, 14:42 "Аякс" одержал волевую победу в матче чемпионата Нидерландов
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 В "Баварии" рассказали, как будут останавливать Месси Новости футбола Сегодня, 15:42 Топ-клубы Серии А поборются за форварда "Аталанты" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Реал" нацелился на нападающего сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 15:15 "Челси" нашел нового вратаря в АПЛ Новости футбола Сегодня, 14:55 Украинский "Рух" узнал соперника в 1/8 финала Юношеской ЛЧ: все пары Новости футбола Сегодня, 14:42 "Верона" одержала победу в домашнем матче Серии А Новости футбола Сегодня, 14:30 Названы сроки возвращения на поле основного вратаря "Милана" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Атлетико" назвал "Челси" цену выкупа Феликса Новости футбола Сегодня, 13:55 ПСЖ объявил заявку на матч с "Баварией" Новости футбола Сегодня, 13:42 Комментатор, оскорбивший Малиновского, задонатил на ВСУ
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 14 фев 2023 Прогноз на матч ПСЖ - Бавария 14 февраля 2023 года Футбол 14 фев 2023 Прогноз на матч Милан - Тоттенхэм 14 февраля 2023 года Футбол 15 фев 2023 Прогноз на матч Брюгге - Бенфика 15 февраля 2023 года Футбол 15 фев 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Челси 15 февраля 2023 года