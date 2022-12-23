Вернулся на 1-е место: Transfermarkt изменил самого дорогого футболиста в мире

Портал Transfermarkt опубликовал новый рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

На первое место вышел нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который оценивается в 180 миллионов евро. На второе место опустился нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд (170 млн евро). Третью позицию сохранил форвард “Реала” Винисиус Жуниор (120).

Топ-25 самых дорогих футболистов в мире по версии Transfermarkt выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 180 миллионов евро

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 170

3. Винисиус Жуниор ("Реал") - 120

4-5. Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) - 110

5. Фил Фоден ("Манчестер Сити") - 110

6-9. Педри ("Барселона") - 100

6-9. Джамал Мусиала ("Бавария") - 100

6-9. Букайо Сака ("Арсенал") - 100

6-9. Федерико Вальверде ("Реал") - 100

10-12. Гави ("Барселона") - 90

10-12. Орельен Тчуамени ("Реал") - 90

10-12. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 90

13. Рафаэл Леау ("Милан") - 85

14-22. Родриго ("Реал") - 80

14-22. Деклан Райс ("Вест Хэм") - 80

14-22. Родри ("Манчестер Сити") - 80

14-22. Душан Влахович ("Ювентус") - 80

14-22. Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг") - 80

14-22. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 80

14-22. Йозуа Киммих ("Бавария") - 80

14-22. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 80

14-22. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 80

23-25. Антони ("Манчестер Юнайтед") - 75

23-25. Луис Диас ("Ливерпуль") - 75

23-25. Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг") - 75

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