"Вердер" выиграл гостевой матч в Бундеслиге
Новости футбола Сегодня, 11:42
Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Германии “Вердер” на выезде обыграл “Штутгарт” со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Йенса Стаге и Марвина Дукша.
“Вердер”, набрав 27 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт” с 16 очками остался в зоне переходных матчей на 16-й позиции.
“Штутгарт” – “Вердер” - 0:2 (0:0)
Голы: Стаге, 59 - 0:1, Дукш, 77 - 0:2
“Штутгарт”: Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Каразор, Нарти (Соса, 71), Харагути, Эндо, Фюрих (Кастанарас, 70), Гирасси (Пфайффер, 25), Переа (Жил Диаш, 46).
“Вердер”: Павленка, Штарк, Фридль, Пипер (Велькович, 79), Юнг, Битенкур, Гросс, Шмидт (Груев, 70), Стаге, Фюллькруг, Дукш (Динкчи, 79).
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