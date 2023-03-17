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"Вердер" в концовке ушел от поражения в матче Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 17:30
Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Вердера"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская “Боруссия” на своем поле сыграла вничью с бременским “Вердером” со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Маркус Тюрам, но в середине тайма равновесие восстановил Марвин Дукш. На 73-й минуте хозяев вывел вперед Флориан Нойхаус, но в концовке гостей от поражения спас Дукш, оформивший дубль.

“Боруссия”, набрав 31 очко, занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер” с 31 очками остался на 11-й позиции.

“Боруссия” М – “Вердер” - 2:2 (0:0)
Голы: Тюрам, 48 - 1:0, Дукш, 65 - 1:1, Нойхаус, 73 - 2:1, Дукш, 89 - 2:2

“Боруссия” М: Омлин, Скалли, Эльведи, Итакура, Нетц, Штиндль (Вольф, 85), Крамер, Хофманн, Нойхаус, Коне, Тюрам (Плеа, 76).

“Вердер”: Цеттерер, Вайзер, Штарк, Пипер, Кьяродиа (Бьюкенен, 63), Юнг, Шмидт (Шмид, 63), Стаге (Динкчи, 87), Груев (Филипп, 82), Фюллькруг, Дукш.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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