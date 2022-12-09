Венгер предложил и дальше проводить чемпионаты мира зимой

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер считает, что проводить чемпионаты мира зимой - это хорошая идея.

По словам легендарного тренера, также нужно взять за правило проводить первенства в Африке, где летом играть невозможно.

"Сейчас мы видим, что зимний чемпионат мира – вполне рабочий вариант. Времени на подготовку было не так уж и много, но все участники подошли к турниру ментально свежими.

К летним турнирам команды подходят психологически уставшими, потому не успевают подготовиться должным образом", - сказал он.