Венгер оценил шансы "Арсенала" на чемпионство в АПЛ

Легендарный французский тренер Арсен Венгер оценил шансы “Арсенала” на чемпионство в этом сезоне.

По словам бывшего наставника команды, он чувствует, что остальные конкуренты “канониров” уже выбыли из гонки.

“Сейчас есть один конкурент - ”Манчестер Сити". И в этом сезоне эта команда доминирует не так, как в прошлом году или два года назад.

Мне кажется, что “горожане” стали более уязвимы в обороне, чем в прошлые годы", - отметил он.

Напомним, что после 22 туров “Арсенал” опережает “Сити” на 3 балла и имеет матч в запасе.