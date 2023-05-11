Венгер дал совет Кейну по выбору нового клуба
Новости футбола Сегодня, 06:54
Фото: твиттер сборной Англии
Французский тренер Арсен Венгер высказался про перспективы нападающего “Тоттенхэма” Гарри Кейна.
По словам опытного специалиста, форварду нужно дать "Тоттенхэму" последний шанс, а потом перейти в другую команду.
"Я уверен, что сумма его трансфера составит не менее 80 миллионов фунтов. Сейчас практически невозможно найти других нападающих такого уровня", - отметил он.
В текущем сезоне Премьер-лиги капитан “Тоттенхэма” провел 35 матчей, в которых забил 26 голов и сделал три ассиста.
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