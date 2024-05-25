Великолепный Фернандеш. Оценки игроков за матч Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2

Манчестер Юнайтед выиграл 13-й Кубок Англии в своей истории. В финальном матче подопечные Эрика тен Хага обыграли Манчестер Сити, будучи очевидным андердогом.

Трофей «красным дьяволам» принесли точные удары Гарначо и Майну. Манчестер Сити отыграл один мяч усилиями Жереми Доку, но перевести игру в овертайм не получилось.

Все три автора забитых голов получили от статистических порталов хорошие оценки, но лучшим игроком матча аналитики признали Бруну Фернандеша. На самые низкие оценки наиграли Аке, Ковачич и Гвардиол. Также стоит отметить солидный матч в исполнении голкипера Ман Юнайтед Андре Онана.

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