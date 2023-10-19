Величие важнее денег. Известно, почему Беллингем выбрал Реал

Джуд Беллингем в разговорах с партнерами по команде сказал, что выбрал «Реал» из-за величия клуба, сообщает The Athletic. Англичанин уверял, что в «Манчестер Сити» он получил бы зарплату больше, чем в «Реале». Но финансовый мотив не стал решающим.

Известно, что Хосеп Гвардиола предпринимал попытки убедить Беллингема продолжить карьеру в «Манчестер Сити» после дортмундской «Боруссии». Пеп даже использовал аргумент о том, что у «горожан» как раз начинается победный цикл, а вот у «Реала» завершается золотая эпоха.

Мадридский клуб заплатил прошлым летом 103 млн евро за Джуда Беллингема без учета бонусов. Старт карьеры в «Реале» у англичанина получился феерическим. Он забил 10 голов и сделал три ассиста в 10 матчах.

Также стало известно, что у Джуда Беллингема в «Реале» с сезона-2024/2025 может появиться неожиданный, но знаменитый тренер.