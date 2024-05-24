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Величайший игрок в истории Коста-Рики завершил карьеру в национальной сборной

Новости футбола Сегодня, 05:40
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Величайший игрок в истории Коста-Рики завершил карьеру в национальной сборной Alex Grimm/Getty Images

Легендарный голкипер Кейлор Навас огласил, что завершает карьеру сборной Коста-Рики.

“Этот этап моей жизни подошел к концу. Мои партнеры по команде – больше, чем коллеги. Они стали для меня семьей. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все совместные воспоминания. Вместе мы творили историю, сражаясь с лучшими игроками мира и поднимая имя Коста-Рики на самый пьедестал. Без вас ничего из этого не получилось бы. Я смотрю только вперёд, и всегда буду нести в сердце и душе имя нашей любимой Коста-Рики – маленькой страны с большим сердцем”, – заявил Кейлор Навас на своей странице в Instagram.

Кейлор Навас – самый успешный футболист в истории Коста-Рики. В качестве голкипера Реала Мадрид он выиграл три Лиги чемпионов, а всего сыграл за мадридцев 162 матча.

Последние 5 лет Кейлор Навас провел в ПСЖ, который он покидает этим летом на правах свободного агента.

Звездным моментом в карьере Кейлора Наваса стал чемпионат мира-2014, где сборная Коста-Рики сенсационно дошла до четвертьфинала, а он стал одним из лучших футболистов турнира.

Завершение карьеры Кейлора в сборной означает, что он не примет участие в Копа Америка-2024, где Коста-Рика сыграет в одной группе против Бразилии, Колумбии и Парагвая.

В общей сложности за сборную Коста-Рики Кейлор Навас сыграл 114 матчей.

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