Вейналдум может вернуться в родной клуб

Хавбек “Ромы” и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум может сменить клуб этим летом.

Как пишет источник, опытный футболист рассматривает вариант с возвращением в свой родной “Фейеноорд”.

Стороны уже начали переговоры.

Отметим, что права на игрока принадлежат ПСЖ, а в “Роме” он играл на правах аренды в минувшем сезоне.

В прошлом сезоне Вейналдум выступил в 23 матчах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.