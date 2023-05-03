Вегхорст не хочет уходить из "МЮ"

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Ваут Вегхорст хочет остаться в команде и играть под руководством Эрика тен Хага.

Стоит отметить, что Вегхорст в настоящее время находится в аренде в стане клуба из Манчестера.

Зимой этого года он прервал аренду с турецким “Бешикташем”, чтобы перейти в “МЮ”.

Правами на игрока владеет “Бернли”.

В этом сезоне нидерландец провел 12 матчей в Премьер-лиге, но голов не забивал.