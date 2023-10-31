Вегас и Бостон с трудом, но победили. Результат матчей НХЛ 31 октября. ВИДЕО

В ночь на 31 октября состоялись матчи очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Самой результативной оказалась встреча между Аризона Койотис и Чикаго Блэкхокс, в которой первые победили со счетом 8:1. Также стоит отметить победу действующего чемпиона Вегаса, который в серии буллитов был сильнее Монреаля.

Также очередную победу праздновал Бостон, обыгравий в овертайме Флориду Пэнтерс.

Результаты игрового дня 31 октября.

Бостон Брюинз — Флорида Пэнтерс — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Питтсбург Пингвинз — Анахайм Дакс — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Тампа-Бэй Лайтнинг — Сиэтл Кракен — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Филадельфия Флайерс — Каролина Харрикейнз — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Ред Уингз — 3:4 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)

Виннипег Джетс — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Даллас Старс — Коламбус Блу Джекетс — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Аризона Койотис — Чикаго Блэкхокс — 8:1 (3:1, 4:0, 1:0)

Вегас Голден Найтс — Монреаль Канадиенс — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 2:1)