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Ведущий защитник "Баварии" хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Новости футбола Сегодня, 06:00
Ведущий защитник "Баварии" хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Защитник мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Бенжамен Павар хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Sky Sports Кавех Солекол в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий и английский клубы ведут переговоры, но пока что они далеки от достижения договоренности. “Бавария” хочет получить за игрока не менее 40 миллионов евро, а манкунианцы предлагают 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Павар входит в сферу интересов “Манчестер Сити”, но “горожане” в итоге купили защитника “РБ Лейпциг” и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

Павар выступает за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 162 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Баварии” Павар четыре раза становился чемпионом Германии в сезонах-2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, однажды становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2019/2020, два раза выиграл Суперкубок Германии в 2020 и 2022 годах, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020, выиграл Суперкубок УЕФА в 2020 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2020 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Павар с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций в сезоне-2020/2021.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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