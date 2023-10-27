Вашингтон – Миннесота, Нью-Джерси – Баффало: анонс матчей НХЛ

В ночь с пятницы, 27 октября, на субботу, 28 октября, состояться шесть матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди интересных поединков ожидается матч между Вашингтоном и Миннесотой, а также Нью-Джерси против Баффало.

Daily Sport подготовил для вас расписание всех матчей следующего игрового дня НХЛ. Уточним, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени:

Вегас - Чикаго - 1:00

Вашингтон - Миннесота - 1:00

Каролина - Сан-Хосе - 1:00

Нью-Джерсі - Баффало - 1:00

Аризона - Лос-Анджелес - 4:00

Ванкувер - Сент-Луис - 4:00