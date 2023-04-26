Варди забил впервые за полгода

Джейми Варди забил гол в матче АПЛ с “Лидсом”, выйдя на замену на 70-й минуте.

Это был первый гол в АПЛ у 36-летнего форварда “Лестера” с 23 октября 2022 года.

Таким образом, он прервал безголевую серию из 19 игр.

Предыдущий гол Варди забил в Кубке английской лиги 20 декабря 2022-го – в матче 1/8 финала с “МК Донс” (3:0).